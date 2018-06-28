В сети появилось фото макета нового кроссовера УАЗ

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
29 июня 2018, Пт
+21°C
Облачно с прояснениями EUR 2.313
USD 2.0011
RUB 3.1621
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: суверенитет Беларуси - это люди, которые искренне и честно выполняют свою работу
Президент
Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец"
Президент
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вторая генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Общество
"Мечтала выиграть хоть 10 рублей, а выиграла квартиру в Минске". Главный приз 74-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" достался маме в декрете Татьяне Жванской из деревни Боровляны
Общество
Ставки НДС в Беларуси в 2019 году изменять не планируется
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Райан Гослинг и Ева Мендес в третий раз станут родителями
08:57 Калейдоскоп
Беларусь готовится отметить День Независимости: куда пойти на праздник
08:50 Общество
В Кыргызстане 13 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
08:48 В мире
Бирюзовое платье и черный костюм: как выпускники собираются на Республиканский бал
08:35 Общество
В Театре эстрады закрыли гала-концертом 21-й сезон и объявили планы на осень
08:35 Культура
Около 400 страйкболистов из Беларуси и России соберутся на слет в Брестской крепости
08:17 Регионы
Онлайн-конференция о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
07:46 Экономика
Многофункциональную спортивно-игровую площадку оборудовали в Барановичах
07:36 Регионы
Лидеры стран ЕС договорились реформировать Дублинское соглашение о распределении мигрантов
07:29 В мире
Определились все участники 1/8 финала ЧМ по футболу в России
07:19 Спорт
Католики празднуют День торжества святых апостолов Петра и Павла
07:07 Общество
Картина дня: изменения в Налоговый кодекс, последний взлет с аэропорта Минск-1 и новый председатель ФХБ
06:59 Общество
Умер писатель-фантаст Харлан Эллисон
00:51 В мире
Ученые обнаружили под Антарктидой активный вулкан
00:41 В мире
Студент из Германии изобрел безопасный чехол для смартфона
00:31 Технологии
Пять человек погибли в результате стрельбы в редакции одной из газет США
00:21 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вторая генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Вчера 23:52 Общество
Баскетболисты сборной Беларуси уступили Черногории в квалификации ЧМ
Вчера 23:50 Спорт
Фильм "Дэдпул 2" вошел в тройку самых кассовых с "взрослым" рейтингом
Вчера 23:30 Калейдоскоп
В Самаре эвакуировали посетителей сразу нескольких торговых центров
Вчера 23:15 В мире
Все новости
Темы
День Независимости День Независимости
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В сети появилось фото макета нового кроссовера УАЗ

Технологии 28.06.2018 | 22:34

Ульяновский автозавод возобновил работу над проектом кроссовера УАЗ-3170. Об этом сообщает портал Vista News. Портал публикует макет кроссовера

По информации портала, опытное производство новой модели начнется в 2022 году. Кроссовер может появиться в продаже примерно через полгода после того, как модель появится на конвейере. Проект авто создается на новой безрамной платформе с независимой подвеской всех колес. Планируется, что шасси будет унифицировано с платформой проекта "Единая модульная платформа".

По размерам и функционалу новая модель будет схожа с Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Kia Sportage. Предположительно, модель будет оснащена четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями: атмосферным 2,5-литровым мощностью 145 лошадиных сил и турбированным 2,3-литровым мощностью 150 и 170 лошадиных сил.

Работа над УАЗ-3170 началась в 2014 году. Серийное производство было намечено на начало 2020-го, но в 2016 году проект заморожен в пользу модернизации модели Patriot.

﻿
Теги
автомобиль, Россия
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.313 BYN 2.3065 BYN 2.318 BYN
USD
2.0011 BYN 1.995 BYN 2 BYN
RUB
3.1621 BYN 3.156 BYN 3.17 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Федеральный президент Австрии прибыл с визитом в Беларусь
Все видео

Фотоновости

Совет Республики Беларуси принял к сведению декрет о цифровой экономике
Все фото

Инфографика

График работы больниц и поликлиник на июльские выходные В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травмопункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: миролюбие является основной характеристикой белорусской внешней политики
Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец"
Благодарности Президента Беларуси объявлены преподавателям и студентам
Политика
Александр Ван дер Беллен Федеральный президент Австрии прибыл с визитом в Беларусь
Независимая Беларусь проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику - Петришенко
Белорусский парламент ратифицировал соглашение с Китаем о безвизовом режиме
Экономика
Во время конференции Следующий этап реформы налогового законодательства в Беларуси планируется не ранее 2021 года
Онлайн-конференция о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
В Беларуси самая эффективная электроэнергетика на постсоветском пространстве - Семашко
Происшествия
Фото из архива Фигуранты дела Коржича признали фактическую сторону предъявленного обвинения
Двое жителей Бобруйска незаконно заработали на перепродаже машин более Br300 тыс.
В Беларуси за январь-май изъято более 700 кг наркотиков
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вторая генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Беларусь готовится отметить День Независимости: куда пойти на праздник
Бирюзовое платье и черный костюм: как выпускники собираются на Республиканский бал
Регионы
РЕПОРТАЖ: От фермы до прилавка: как в Гродненской области производят молочную продукцию
Куда пойти в Минске в выходные: День Независимости, праздник вышиванки и экофестиваль "Пастернак"
Около 400 страйкболистов из Беларуси и России соберутся на слет в Брестской крепости
Спорт
Болельщики сборной Бельгии Определились все участники 1/8 финала ЧМ по футболу в России
Баскетболисты сборной Беларуси уступили Черногории в квалификации ЧМ
Сборная Бельгии победила Англию на футбольном ЧМ в России
Культура
Скриншот из видео В минский прокат 5 июля выйдет фильм "Пылающий" по рассказу Харуки Мураками
В Театре эстрады закрыли гала-концертом 21-й сезон и объявили планы на осень
Концерт дуэта Альмейда в Минске посвятили 25-летию дипотношений Беларуси и Эквадора
В мире
Джузеппе Конте Лидеры стран ЕС договорились реформировать Дублинское соглашение о распределении мигрантов
В Кыргызстане 13 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
Умер писатель-фантаст Харлан Эллисон
Калейдоскоп
Фото Reuters Марадона объявил награду за информацию о распространителе сообщения о его смерти
Райан Гослинг и Ева Мендес в третий раз станут родителями
Фильм "Дэдпул 2" вошел в тройку самых кассовых с "взрослым" рейтингом
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Победители "Марафона безопасности": жизнь – высшая награда
Минск на минном поле
Сколько золота в "корзинке"?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия