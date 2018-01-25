В сети появился видеоролик нового телефона Samsung S9

В интернете появился видеоролик, который приоткрывает завесу тайны о том, как будет выглядеть новое мобильное устройство от Samsung. Модель S9, которая еще не поступила в продажу и не была официально презентована, появилась в коротком видеоролике. К слову, презентация Galaxy S9 и S9 Plus запланирована на февраль текущего года. Она пройдет на выставке MWC в Барселоне.

Ролик длится всего десять секунд. Он был опубликован одним из пользователей в китайской социальной сети Weibo. На видео некто проводит тест экрана новинки при помощи быстрых нажатий на клавиатуру.

Известно, что при создании данной модели компания делала большой упор на камеру. Поэтому все ждут от нее сюрпризов. По дизайну девайсы не будут сильно отличаться от своих предшественников, что можно увидеть и на видео.