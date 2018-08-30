В Шанхае появился "умный автомат" по сортировке и переработке мусора

30 августа, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь жибао/. В Шанхае появился "умный автомат", который сортирует и перерабатывает мусор, а также выплачивает деньги тому, кто выбрасывает мусор в автомат.

Этот прибор состоит из четырех отделений для переработки изделий из пластика, текстиля, банок и макулатуры. В середине автомата имеется системный блок с сенсорным экраном, на котором можно увидеть вес мусора, предупреждение, что автомат полон, распознавание разных категорий мусора и др.

Тем, кто хочет сдать свой мусор в автомат, необходимо будет скачать специальное приложение на телефон, отсканировать QR-код, выбрать категорию мусора, и автомат сам откроет соответствующее отделение. После того как мусор будет опущен, автомат его взвесит и отправит деньги на счет пользователя.-0-