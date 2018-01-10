В Швейцарии из магазина эвакуировали около 50 человек из-за iPhone

В Цюрихе (Швейцария) около 50 человек эвакуировали из магазина Apple Store из-за дымящейся батареи iPhone. В результате произошедшего работник заведения получил травму, еще семерым людям потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает агентство Reuters.
Инцидент произошел в прошедший вторник, 9 января, в магазине Apple. Сотрудник ремонтной службы извлекал перегретую батарею из корпуса iPhone, в этот момент и возникло задымление. Сообщается, что работник даже получил незначительный ожог руки.
Сотрудники не растерялись и засыпали телефон кварцевым песком, чтобы не произошло дальнейшее возгорание. Также из помещения были эвакуированы около 50 человек.-0-
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