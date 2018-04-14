В Швеции появилась уникальная дорога, заряжающая электромобили на ходу

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швеции создана первая в мире дорога, способная заряжать движущиеся по ней электрокары, сообщают информагентства.

В настоящее время инновационной технологией оснащен небольшой участок трассы, ведущей к аэропорту Стокгольм-Арланда. Фрагмент дорожного полотна длиной 2 км оборудован специальными рельсами, проводящими электрический ток. Они позволяют пополнить заряд энергии в электродвигателе через специальный контакт, прикрепленный к разъему на днище транспортного средства. Подъезжая к такому участку дороги, автомобилист может подсоединить кабель к машине и "заправиться" на ходу. Когда авто выедет за пределы указанного отрезка трассы, кабель мгновенно отсоединится.

Специалисты утверждают, что благодаря подобному ноу-хау популярность электромоблей в Швеции значительно возрастет. Руководители проекта утверждают, что, электрифицировав всего лишь 5% шведских автомагистралей, можно будет создать комфортные условия для пользования электротранспортом.

Стоимость строительства одного километра такой трассы составляет 1 млн евро, что, по подсчетам конструкторов, в 50 раз дешевле, чем прокладка участка трамвайной линии аналогичной длины.

К 2030 году Швеция намерена полностью отказаться от использования углеводородного топлива.-0-