В Швеции появилась уникальная дорога, заряжающая электромобили на ходу

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швеции создана первая в мире дорога, способная заряжать движущиеся по ней электрокары, сообщают информагентства.
В настоящее время инновационной технологией оснащен небольшой участок трассы, ведущей к аэропорту Стокгольм-Арланда. Фрагмент дорожного полотна длиной 2 км оборудован специальными рельсами, проводящими электрический ток. Они позволяют пополнить заряд энергии в электродвигателе через специальный контакт, прикрепленный к разъему на днище транспортного средства. Подъезжая к такому участку дороги, автомобилист может подсоединить кабель к машине и "заправиться" на ходу. Когда авто выедет за пределы указанного отрезка трассы, кабель мгновенно отсоединится.
Специалисты утверждают, что благодаря подобному ноу-хау популярность электромоблей в Швеции значительно возрастет. Руководители проекта утверждают, что, электрифицировав всего лишь 5% шведских автомагистралей, можно будет создать комфортные условия для пользования электротранспортом.
Стоимость строительства одного километра такой трассы составляет 1 млн евро, что, по подсчетам конструкторов, в 50 раз дешевле, чем прокладка участка трамвайной линии аналогичной длины.
К 2030 году Швеция намерена полностью отказаться от использования углеводородного топлива.-0-
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