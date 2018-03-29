В Швеции выпустили говорящую зубную щетку-психолога

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швеции начались продажи зубной щетки с искусственным интеллектом от бренда FOREO. Об этом пишут СМИ.

Щетка, которая получила название ISSALEXA, не только чистит зубы, но и имеет целый ряд дополнительных полезных функций.

Отмечается, что ISSALEXA исследует состав слюны человека во время чистки зубов. Если в ней повышено содержание гормона стресса, то устройство начнет вести беседу со своим владельцем, чтобы подбодрить его. Кроме того, умная щетка умеет напоминать о необходимости своевременно чистить зубы.

Также щетка с искусственным интеллектом может определить супружескую неверность: если в слюне будут нехарактерные элементы, то ISSALEXA сделает вывод, что человек целовался не только с постоянным партнером. В таком случае "детектор верности" в щетке подаст красный разоблачающий сигнал.

ISSALEXA имеет водонепроницаемую поверхность и заряжается через USB. Как утверждает производитель, одной зарядки хватает на 365 дней использования.

Ранее компания Colgate выпустила зубную щетку с искусственным интеллектом под названием Colgate Connect E1. Эта разработка умеет составлять карту рта, учит правильно чистить зубы. Она синхронизируется с приложением Apple Watch и iOS Colgate Connect, а обновляется через Bluetooth.-0-