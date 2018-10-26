В Сингапуре в 2019 году пройдут испытания электрического аэротакси

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Volocopter объявила, что во второй половине 2019 года начнет испытывать в Сингапуре пассажирский мультикоптер. Об этом сообщает портал о науке "N+1".
На сайте компании Volocopter отмечается, что специалисты хотят проверить готовность новинки к использованию в городских условиях. После испытаний Volocopter проведет серию публичных демонстрационных полетов. Предполагается, что возможность взлета и посадки в ограниченном пространстве позволит использовать мультикоптеры в качестве альтернативы обычному такси в городах с высокой загруженностью дорог.
Компания Volocopter уже получила одобрение испытаний от властей Сингапура, а также планирует заключить партнерство с местными строительными и другими компаниями для организации сервиса аэротакси. Кроме того, компания откроет в Сингапуре офис с разработчиками, которые будут содействовать тестам и дальнейшему развитию сервиса.
Компания Voloсopter, известная ранее под названием E-Volo, разработала 18-роторный электрический мультикоптер, первые испытания которого прошли в беспилотном режиме в 2013 году. Мультикоптер рассчитан на перевозку двух пассажиров или груза массой 160 кг. Дальность полета аппарата составляет 27 км, а максимальная скорость - 100 км/ч. Дрон способен проводить полет в заданную точку в полностью автономном режиме.
Разработкой электрических аэротакси занимается множество других компаний, использующих различные конструкции. К примеру, недавно прототип аэротакси классической конструкции испытал британский стартап Vertical Aerospace. Ранее аппараты аналогичного типа испытывали китайская EHang и американская Passenger Drone. Кроме того, Airbus провела в начале года первый полет электрического конвертоплана, а Kitty Hawk и Aurora Flight Sciences показали испытания аппаратов с массивом горизонтальных винтов для вертикального взлета и посадки, а также задним толкающим винтом для горизонтального полета.-0-
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