В "Сколково" разработали сканер для создания 3D-моделей людей

Компания Texel создает уникальный комплекс для сканирования людей. Устройство, похожее на рамку с датчиками-сенсорами, вращается вокруг человека, а программа превращает полученные данные в цифровую модель. Авторы проекта планируют попробовать алгоритм, который будет распознавать параметры тела по фотографиям с камеры мобильного телефона.
Новинку можно будет использовать для интернет-площадок, которые специализируются на продаже одежды. По оценке специалистов, потребность в индивидуальном дизайне и пошиве будет возрастать год от года. Уже сейчас онлайн-магазины заменяют привычные торговые центры за счет более гибкой политики и более широкого ассортимента товаров.
Разработка, как считают ее авторы, может найти применение в медицине, спорте, производстве сувениров. Врач сможет подобрать протез по индивидуальным параметрам, а фитнес-тренер дистанционно создаст программу для проработки отдельных групп мышц.
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