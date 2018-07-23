В "Сколково" разработали сканер для создания 3D-моделей людей

Компания Texel создает уникальный комплекс для сканирования людей. Устройство, похожее на рамку с датчиками-сенсорами, вращается вокруг человека, а программа превращает полученные данные в цифровую модель. Авторы проекта планируют попробовать алгоритм, который будет распознавать параметры тела по фотографиям с камеры мобильного телефона.

Новинку можно будет использовать для интернет-площадок, которые специализируются на продаже одежды. По оценке специалистов, потребность в индивидуальном дизайне и пошиве будет возрастать год от года. Уже сейчас онлайн-магазины заменяют привычные торговые центры за счет более гибкой политики и более широкого ассортимента товаров.

Разработка, как считают ее авторы, может найти применение в медицине, спорте, производстве сувениров. Врач сможет подобрать протез по индивидуальным параметрам, а фитнес-тренер дистанционно создаст программу для проработки отдельных групп мышц.