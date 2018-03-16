В Словении установлен первый в мире памятник технологии блокчейн

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В словенском городе Крань установили первый в мире памятник технологии блокчейн, сообщают СМИ.
Памятник представляет собой металлическую конструкцию в виде логотипа биткоина и весит 3 т.
Этот памятник неслучайно установлен в городе Крань. По словам мэра города Боштяна Триляра, местные жители активно используют криптовалюту. В городе также есть несколько компаний, которые работают в высокотехнологичном бизнесе, тесно связанном с блокчейном.-0-
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