В Словении установлен первый в мире памятник технологии блокчейн

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В словенском городе Крань установили первый в мире памятник технологии блокчейн, сообщают СМИ.

Памятник представляет собой металлическую конструкцию в виде логотипа биткоина и весит 3 т.

Этот памятник неслучайно установлен в городе Крань. По словам мэра города Боштяна Триляра, местные жители активно используют криптовалюту. В городе также есть несколько компаний, которые работают в высокотехнологичном бизнесе, тесно связанном с блокчейном.-0-