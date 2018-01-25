В соцсеть по паспорту: Facebook купил стартап, удаленно удостоверяющий личность

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соцсеть Facebook приобрела стартап, который занимается точной идентификацией пользователей. Об этом сообщается на сайте Forbes со ссылкой на пресс-службу Facebook.
Отмечается, что социальная сеть Марка Цукерберга официально подтвердила покупку американского стартапа Confirm. Технологии этой компании позволяют проверять подлинность официальных документов, предъявляемых пользователем, таких как паспорт или водительские права. Сумма сделки не называется.
Цель покупки стартапа Facebook не разглашает. В официальном заявлении социальной сети указывается, что технологии Confirm нужны, чтобы "обеспечивать безопасность сообщества".-0-
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