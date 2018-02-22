В соцсети Facebook произошел масштабный сбой

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи из разных стран мира жалуются на сбой в работе соцсети Facebook. Об этом сообщает РБК.

Согласно информации сервиса Downdetector, проблемы в работе соцсети зафиксированы в Европе, США, Австралии, Юго-Восточной Азии.

В комментариях на Downdetector о некорректной работе Facebook пишут интернет-пользователи из России, Литвы, Польши, Филиппин, Норвегии, Дании, Швеции, Вьетнама.-0-