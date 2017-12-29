В соцсети "ВКонтакте" появились бесплатные анимированные стикеры

В социальной сети "ВКонтакте" появились анимированные стикеры. Об этом в своем официальном блоге написала команда разработчиков соцсети.
Анимированные стикеры можно отправлять друзьям в личных сообщениях, а также оставлять их в комментариях под любыми записями. Пользователи на данный момент могут воспользоваться двумя наборами - пес Коржик и единорог Спаркс. Стоит отметить, что набор с забавным псом бесплатный - любой желающий уже может их отправлять.
Стикеры с анимацией можно отправлять как с десктопной версии, так и со смартфонов, которые работают на базах Android и iOS.-0-
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