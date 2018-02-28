В США испытали самый длиннокрылый самолет с полностью собранным планером

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США испытали прототип самого длиннокрылого самолета, разработанный компанией Stratolaunch Systems. Он смог разогнаться до рекордной скорости с полностью собранным планером, об этом в своем Twitter написал основатель компании Пол Аллен.

Летательный аппарат высотой 15 м состоит из двух фюзеляжей длиной 72 м каждый. Размах его крыла составляет 117,3 м, что сопоставимо с размером футбольного поля.

Достичь рекордной скорости в 74 км/ч крылатый гигант Stratolaunch смог в ходе наземных испытаний 24-25 февраля в штате Калифорния в Мохаве. Эксперты проверяли системы рулевого управления, торможения и телеметрии.

Сейчас самолет готовят к полноценному полету. Stratolaunch Systems планирует запустить самолет к 2019 году. Он будет предназначен для запуска небольших ракет из стратосферы на низкую околоземную орбиту.

Испытания самолета Stratolaunch начались в декабре 2017 года. Ранее в планере самолета отсутствовали некоторые элементы, включая передние кромки крыла в районе крепления двигателей. На стадии предполетных испытаний это допустимо особенно на стадии первого прототипа.-0-