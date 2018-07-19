В США легализовали чертежи для 3D-печати оружия

Американской компании Defence Distributed дали официальное разрешение на онлайн-публикацию и разработку чертежей оружия на 3D-принтерах.

5 лет назад Госдепартамент США заставил основателя Defence Distributed Коди Вилсона убрать из сети чертежи и файлы. Обвинение заключалось в нарушении норм по регуляции международных поставок оружия. Но в компании Defence Distributed сдаваться не хотели и подали ответный иск. И теперь суд разрешил легализовать скачивание 3D-макетов для создания пистолета. Доступна функция будет с 1 августа текущего года.