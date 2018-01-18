В США планируют выдавать номера, демонстрирующие рекламу

Власти Калифорнии разрешили регистрацию электронных номерных знаков. Необычные изделия изготовили в компании Reviver Auto и называются они RPlate Pro, сообщают информационные агентства.

Цифровой дисплей не отличается по размеру от стандартных регистрационных номеров, при этом сверху он прикрыт ударопрочным стеклом.

Встроенная система позволит автоматически продлевать регистрацию машины через Интернет. Некоторые владельцы забывают это сделать, что в ряде штатов приводит к аннулированию регистрации.

На экранчик можно выводить и послания другим водителям, и информацию для полиции (об оплате парковки, например), и рекламные объявления.

Пока планируется выпустить не более 100 тыс. номеров для Калифорнии и Аризоны. После легализации в других штатах их число увеличат.