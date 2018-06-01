В США сайт Reddit обогнал по популярности Facebook

Платформа Reddit обогнала Facebook в рейтинге популярности среди жителей США. Исследование провели сотрудники компании Alexa, которая принадлежит Amazon.

Отмечается, что рейтинг был составлен на основе ежемесячного трафика сайтов. Также учитывалось число просмотренных страниц и средняя посещаемость за день.

Теперь самые популярные сайты америкацев расположились в следующей последовательности: на первом месте Google, а за ним YouTube, Reddit, Facebook и на пятой строчке – Amazon.

Что касается мирового рейтинга, то в нем Reddit расположился на шестой позиции, а Facebook — на третьей.