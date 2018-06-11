В США вступает в силу решение об отмене принципа сетевой нейтральности

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 11 июня вступает в силу решение Федеральной комиссии по связи (ФКС) США об отмене в стране принципа сетевой нейтральности. Об этом сообщает ТАСС.

Правила сетевой нейтральности (сетевого нейтралитета) были приняты в феврале 2015 года во время президентства Барака Обамы. Данный принцип запрещал интернет-провайдерам блокировать сайты, а также применять дискриминационные меры против любого интернет-трафика, например, намеренно снижать скорость доступа к содержанию сайтов.

Комиссия проголосовала за отмену принципа сетевой нейтральности еще 14 декабря 2017 года. Затем это решение должно было получить одобрение Административно-бюджетного управления Белого дома. В мае Федеральная комиссия по связи проинформировала о его положительном ответе и объявила о прекращении с 11 июня 2018 года действия принципа.

Решение американских властей вызвало волну критики и спровоцировало протестные акции в США.

До сегодняшнего дня действовали нормы, одобренные в 2010 году и сохраненные в 2015 году, согласно которым интернет признается не информационным, а телекоммуникационным ресурсом, чтобы властям США было легче его регулировать. Поводом для введения таких норм стало широкое распространение сетевого вещания, например, через такие ресурсы, как YouTube и Netflix. Перекачка огромных объемов видеоинформации стала создавать в сети перегрузки, и появились признаки того, что некоторые провайдеры стали негласно манипулировать интернет-трафиком. Идея сетевой нейтральности была нацелена на то, чтобы этого не допускать.

С принятием же новой концепции интернет уже перестанет считаться телекоммуникационным ресурсом.

Новые нормы, разработанные главой комиссии по связи Эйжитом Паем, предоставят таким провайдерам, как Comcast, Verizon и AT&T широкие полномочия определять, какие сайты и онлайн-сервисы их клиенты могут просматривать и использовать. Компании смогут блокировать не понравившиеся им сайты. Также они смогут брать дополнительную плату с крупных поставщиков контента (например, с Netflix и YouTube), которые нуждаются в высокой пропускной способности для передачи своих услуг. В ином случае речь может идти и о замедлении скорости передачи данных.

Новую концепцию поддерживают провайдеры, которые считают, что сетевой нейтралитет мешает им вести максимально прибыльный бизнес. Ранее Эйжит Пай отмечал, что ожесточенные споры по сетевой нейтральности вызваны деловыми интересами крупных интернет-компаний, таких как Google, Netflix и Facebook.-0-