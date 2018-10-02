В США запустили сеть 5G

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммерческую сеть 5G запустил в США провайдер Verizon. Об этом сообщает американский сайт The Verge.

На данный момент сетью 5G могут пользоваться жители нескольких американских городов - Техаса, Индианаполиса, Лос-Анджелеса и Сакраменто, и только в качестве источника "домашнего" интернета. По мере увеличения количества вышек формат 5G будет доступен и для мобильного интернета. Первые три месяца обслуживания провайдер предоставляет бесплатно, затем услуга будет стоить от $50 (для действующих клиентов Verizon) до $70 (для новых пользователей).

Пока в мире не существует мобильных устройств, поддерживающих формат сети 5G, но несколько производителей уже анонсировали выпуск таких гаджетов.

Первую в мире коммерческую сеть 5G запустил в Финляндии сотовый оператор Elisa в конце июня 2018 года. Тогда сообщалось, что в полную силу коммерческое использование сетей 5G начнется в 2019 году.-0-