В Великобритании мобильные операторы смогут арендовать церковные шпили

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании мобильным и интернет-провайдерам разрешат использовать церковные шпили, чтобы обеспечивать связью жителей сельской местности. Соответствующее соглашение заключили правительство страны и Англиканская церковь, сообщает BBC.

Планируется, что подобная мера поможет к 2022 году обеспечить качественную мобильную связь во всех регионах Великобритании.

Цифровые аналитики одобрили принятие соглашения, однако отметили, что для его реализации потребуется разрешить определенные формальные затруднения. Необходимо тщательно обсудить коммерческую сторону вопроса. В настоящий момент предполагается, что коммерческие соглашения будут заключаться на местах между епархиями и приходами и мобильными операторами и интернет-провайдерами. Дополнительные детали правительство пока не уточняет.

По имеющимся сведениям, две трети англиканских церквей находятся в сельской местности. Представители Министерства по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту утверждают, что мобильные операторы смогут использовать выгодное расположение храмов в самом центре населенных пунктов для улучшения мобильной связи.

В настоящее время более 120 приходских церквей уже помогают поддерживать мобильное и интернет-соединение в различных уголках Великобритании.-0-