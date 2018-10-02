2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венесуэле запустили национальную криптовалюту "Петро". Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро 1 октября в эфире государственного телевидения, сообщает ТАСС.

"Мы запускаем национальный криптовалютный план Венесуэлы, который имеет план развития на десять лет и позволит этой валюте мощно позиционировать себя на национальном и международном уровне", - сказал Николас Мадуро. Криптовалюта будет использоваться как средство платежа в международной торговле.

Глава Боливарианской Республики также отметил, что все граждане страны могут зарегистрироваться на специальном портале для открытия электронного кошелька и участвовать в программе "Петро". "С 5 ноября "Петро" можно будет приобрести за суверенные боливары", - добавил Мадуро.

Предпродажа "Петро" началась 20 февраля. Стоимость одной единицы криптовалюты приравнена к стоимости барреля добываемой в стране нефти. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.-0-