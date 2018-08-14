В World of Tanks появился минский парк Горького

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попасть в виртуальный минский парк Горького теперь можно из любой точки земного шара. Для этого достаточно зайти в свой аккаунт World of Tanks - разница лишь в том, что тут в парке расположился танковый ангар, сообщает Dev.by.

Данная разработка является одним из этапов подготовки игровой карты "Минск", которая будет представлена 9 сентября. Однако "посетить" столичный парк каждый игрок в "танки" может уже сегодня.

Виртуальная галерея танков расположена вдоль Свислочи, а в самом парке можно увидеть большую сцену для выступлений, гирлянды, фотозоны, фуд-траки и летающие воздушные шары.

Каждый день в 18:00 ангар автоматически переходит в ночной режим, включая праздничную иллюминацию. Это событие сопровождается залпами салюта в небе над парком.-0-