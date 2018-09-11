velcom продлил акцию "Безлимитный интернет" для "Комфортов" за 0 рублей до конца года

Телеком-оператор velcom продлевает действие акции на услугу "Безлимитный интернет", которая доступна всем абонентам тарифных планов линеек "Комфорт", "Комфорт+" и "Комфорт+ для бизнеса". Акцией за 0 рублей можно воспользоваться до 31 декабря 2018 года.

Услуга "Безлимитный интернет" позволяет свободно выходить в глобальную сеть даже после того, как включенный в абонентскую плату объем мегабайт исчерпан. В зависимости от конкретного тарифного плана определяется максимально возможная скорость соединения: на тарифах с большим объемом включенного трафика эта скорость выше.

Напомним, абоненты тарифных планов линеек "Комфорт", "Комфорт+", "Комфорт+ для бизнеса" могут подключить услугу "Безлимитный интернет" самостоятельно через USSD-запрос *135*7# или в "Личном кабинете".

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