Viber добавил несколько полезных функций

У приложения Viber вышло обновление, которое подарило пользователям сразу три новые функции. Разработчики сервиса добавили упоминания в групповых чатах, обновленную систему голосовых сообщений, а также создание резервных копий чата.
Пользователи Viber смогут обращаться к конкретным пользователям в групповых чатах. Для этого нужно поставить символ "@", а человек, имя которого вы указали, получит уведомление о личном обращении.
Увеличилась длительность голосовых сообщений - теперь она составляет 1 минуту. Также было сказано о создании дополнительных копий данных в случае их внезапной потери.-0-
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