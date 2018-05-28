Видео испытаний экзоскелета для армии США попало в сеть

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видео действия американского боевого экзоскелета нижних конечностей ONYX попало в сеть, сообщают информагентства.
Это устройство, с помощью которого военные США смогут преодолевать значительные расстояния. В него включены несколько миниатюрных сервоприводов, они и обеспечивают движение.
ONYX самостоятельно приспосабливается к движениям человека: определяет, по какой дороге он идет, с каким грузом. Экзоскелет реагирует на изменение нагрузки, происходит его отключение, если нагрузки нет, и наоборот, если она появилась.
Экзоскелет весит 6,4 кг, может работать от 8 до 16 часов в зависимости от объема аккумулятора. Полевое тестирование планируется в декабре нынешнего года. Начало производства намечено на 2020-й.-0-
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