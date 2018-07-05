Wikipedia приостановила работу на 4 языках, протестуя против нововведений в авторском праве

Википедия перестала работать на нескольких европейских языках, протестуя против нововведений в авторском праве, сообщают информагентства.

Энциклопедия в сети оказалась недоступна пользователям на итальянском, испанском, латышском и польском языках. При заходе на соответствующие языковые версии портала Wikipedia пользователи попадают на страницу с сообщением: "Вместо того, чтобы обновить законы об авторских правах в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива предусматривает обратное - ставит под угрозу свободу общения онлайн и ограничивает доступ к интернету, создавая новые препятствия и фильтры".

Авторы сообщения утверждают, что принятие закона в его нынешней форме может сильно осложнить обмен новостями в соцсетях или доступ к ним через поисковые системы. "Под угрозой окажется также сама Wikipedia", - говорят представители интернет-энциклопедии.

Голосование по Директиве об авторском праве пройдет в Европарламенте сегодня, 5 июля.

Ранее Комитет по правовым вопросам ЕС (JURI) проголосовал за законопроект под названием Директива об авторском праве. В основе нового документа лежит необходимость обновления законодательства об авторском праве - оно должно идти в ногу с техническим прогрессом. В ЕС хотят следить за тем, чтобы авторы фотографий, музыки и информационных статей получали отчисления за совместное использование контента. Новый законопроект спровоцировал острую дискуссию, так как может полностью изменить облик современной Всемирной паутины. Особенно горячие споры вызвали статьи 11 и 13 Директивы об авторском праве. Статья 13 требует создания автоматического фильтра, который будет проверять весь загружаемый в Евросоюзе контент на соответствие авторскому праву в обширной базе данных. Статья 11 призвана гарантировать создателям новостей оплату их контента. Цель законопроекта - отобрать часть доходов от размещения новостей у Facebook или Google, которые сами не производят контент, и передать их прессе. Авторы законопроекта рассчитывают повысить посещаемость новостных сайтов, чтобы люди читали новости именно там, а не делились ими в соцсетях. Законопроектом предусмотрено, что все службы, собирающие чужие новости, будут платить за использование информации.-0-