6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Виртуальное путешествие можно будет совершить по Августовскому каналу. Об этом рассказали участники брифинга по итогам заседания белорусско-польской рабочей группы по совместному развитию Августовского канала, передает корреспондент БЕЛТА.

Ведется совместная работа над порталом об Августовском канале. Проект предполагает в том числе создание панорамных снимков канала, по аналогии с теми, что позволяют погулять по городам на популярных картографических сервисах. Виртуальный путешественник сможет увидеть шлюзы, окружающие ландшафты такими, как их видят на байдарке или яхте.

"Мы совместно с польской стороной продолжим продвижение Августовского канала и окружающих его территорий под единым брендом, - сказал заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. - Такая работа уже ведется и дает результат, прежде всего в увеличении количества туристов, посещающих Августовский канал".

В сезонным пункте пропуска "Лесная-Рудавка", который находится непосредственно на канале, белорусско-польскую границу пересекли свыше 2,4 тыс. путешественников - пешеходов, велосипедистов и тех, кто передвигается на маломерных судах.

"Пару лет назад мы начинали с цифры в несколько десятков человек за сезон в "Лесной-Рудавке". Значит, совместная работа приносит результат, - отметил вице-маршалок Подляского воеводства Польши Богдан Дыюк. - Это лишь один из итогов работы группы. Важно и дальше наращивать взаимодействие, предоставлять новые продукты и возможности для отдыха".

Реализуется международный проект "АвгустВело", предусматривающий создание веломаршрутов в районе Августовского канала по обе стороны границы, а также включение их в международную велосипедную сеть. В частности, на белорусской стороне 60-километровый веломаршрут свяжет Гродно и шлюз Кужинец на Августовском канале у пункта пропуска "Лесная-Рудавка". В будущем маршрут может быть расширен, интерес к нему, в частности, проявляет литовская сторона. В более широком формате планируется презентовать и единый водный путь, а также создавать интересные туристу маршруты, например, культурный или кулинарный.

Рост туристического потока подстегивает и создание необходимой инфраструктуры. В районе Августовского канала созданы или создаются сразу несколько объектов сферы гостеприимства, рассчитанных на гостей с различными запросами и достатком.

В Гродно из Польши ходит лишь один поезд. Прорабатывается вопрос увеличения количества железнодорожных маршрутов. Повышает туристическую привлекательность региона и современный аэропорт под Гродно, позволяющий принимать самолеты различного класса. На заседании рабочей группы отмечалось, что будет активизирована работа по созданию автомобильного пункта пропуска "Софиево-Липчаны" на белорусско-польской границе. Он позволит в два раза сократить путь между Гродно и Августовом.

Четвертое заседание белорусско-польской рабочей группы по совместному развитию Августовского канала прошло сегодня на базе санатория "Озерный" в Гродненском районе. Гостям из Польши предоставили возможность познакомится с туристическим потенциалом безвизовой зоны в Гродненском районе. Рабочая группа была создана в конце 2016 года, с тех пор заседания проводятся поочередно на белоруской и польской сторонах.-0-