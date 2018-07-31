Виртуальную карту Минска в игре World of Tanks презентовали в ратуше

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В игре World of Tanks скоро появится карта Минска, которая перенесет геймеров в столицу 1960-х годов. Разработчики презентовали новинку сегодня в Минской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Курявый

"Идея витала давно, ведь разработчикам-белорусам, естественно, хотелось презентовать Минск всему миру. Для нас это возможность поставить белорусскую столицу в один ряд с множеством городов, с которыми геймеры смогли познакомиться благодаря виртуальному миру. Над созданием карты практически с нуля трудилась команда - более 45 человек. За 10 месяцев они воссоздали на основе исторических источников почти точную карту, на которой можно видеть такие достопримечательности, как монумент Победы, цирк, парк Горького и парк Янки Купалы, мост через Свислочь и многое другое. Очень много детализации, более 95% объектов создавались специально для карты Минска и нигде больше в наших локациях не используются", - рассказал директор по оперированию в СНГ компании Wargaming Юрий Курявый.

Виртуальная карта Минска от компании Wargaming станет первой, которая будет знакомить компьютерных игроков с реалистичной локацией в белорусской столице. Хотя есть некоторые расхождения - в угоду удобства игры. За историчность отвечают как эксперты самой студии разработки, так и привлеченные специалисты. А период 1960-1970-х годов выбран для того, чтобы виды были узнаваемы на современном этапе. Довоенный Минск сильно отличался от того, который можно видеть сегодня. Кроме того, это добавляет эксклюзивности - места, изображенные на карте, не спутать с другими, где разворачивались танковые баталии игры прежде.

Карта представляет собой квадрат километр на километр. Изначально рассматривались три локации исторических пространств для использования в игре: это территория вокзала, Троицкое предместье и площадь Победы. "Остановились на третьей, потому что здесь самые характерные столичные достопримечательности. Можно показать душу города. И это наиболее удобное и сбалансированное место для игры, которое обеспечивает равные условия для играющих команд. Уверен, что игрокам из Европы, Азии, Америки будет одинаково интересно осваивать эту локацию", - заключил Юрий Курявый.-0-

Фото Андрея Покумейко