"ВКонтакте" тестирует функцию голосовых звонков

Социальная сесть "ВКонтакте" начинает тестирование функции голосовых звонков в мобильном приложении. Об этом информирует ряд российских СМИ.

Новая функция появится в официальных приложениях для смартфонов, работающих на платформах Android и iOS. В бета-тестировании будет участвовать небольшая группа пользователей соцсети. Сообщается, что звонки станут доступны всем уже в этом году.

В пресс-службе "ВКонтакте" данную новость пока что не прокомментировали.