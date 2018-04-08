"ВКонтакте" тестирует функцию голосовых звонков

Социальная сесть "ВКонтакте" начинает тестирование функции голосовых звонков в мобильном приложении. Об этом информирует ряд российских СМИ.
Новая функция появится в официальных приложениях для смартфонов, работающих на платформах Android и iOS. В бета-тестировании будет участвовать небольшая группа пользователей соцсети. Сообщается, что звонки станут доступны всем уже в этом году.
В пресс-службе "ВКонтакте" данную новость пока что не прокомментировали.
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