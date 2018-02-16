"ВКонтакте" запустила "истории" для сообществ

Теперь в соцсети "ВКонтакте" группы, также как и пользователи, смогут делиться своими "историями". Но пока что нововведение доступно лишь некоторым сообществам.

Функция доступна верифицированным группам и страницам, отмеченным "огоньком". Загружать фотографии и видео в "истории" смогут администраторы и редакторы групп. Отмечается, что им доступны все стандартные инструменты редактирования историй.

Отображаться "истории" от сообществ будут в ленте новостей вперемешку с "историями" друзей. А также для них предусмотрен отдельный блок непосредственно на страницах пабликов. Также сообщается, что пользователи смогут отправлять комментарии на "истории" групп.-0-