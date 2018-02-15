Владельцы HomePod жалуются на испорченную мебель

Несмотря на то, что официальный старт продажи новых "умных" колонок от Apple был дан только в этом месяце, от ее владельцев уже начали поступать жалобы. Сразу многих поразила цена за ее ремонт, которая оказалась такой высокой, что проще купить себе новую. Теперь владельцы HomePod пожаловались, что устройство портит мебель.

В социальных сетях стали появляться фотографии с жалобами, что "умная" колонка от Apple протекает и оставляет белые следы в виде кругов на деревянных поверхностях. В компании это серьезно не восприняли. Представители Apple заявили, что это вовсе не проблема, а следы сами исчезнут через некоторое время. Причиной этого может быть смазка, циркулирующая между резиновой основой и поверхностью стола. Ну а если следы все же сами по себе не исчезнут, в Apple посоветовали очистить средством, рекомендуемым производителем мебели.

К слову, HomePod рекомендуется размещать только на плоской твердой поверхности, так как если поставить колонку на что-то мягкое, это негативно скажется на звуке.