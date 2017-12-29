Власти КНР запретят выпуск автомобилей

Власти Китая озаботились производством автомобилей, которые плохо влияют на окружающую среду. Одной из мер запрета стало ограничение на производство машин на ДВС.
В общей сложности власти Китая планируют запретить выпуск 553 моделей китайского автопрома. При этом среди продукции Mercedes, BMW, Chevrolet, Volkswagen и другие марки.
При этом у ряда машин нормы выброса не отвечают установленным параметрам.
Правительство Китая в настоящее время всяческие поддерживает "зеленое" направление, с помощью дотаций и квот стимулируя спрос на гибридо- и электромобили. По плану, к 2040 году их доля должна составить не менее 40% от всех продаваемых в КНР автомобилей.
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