Власти Мексики готовы клонировать калифорнийскую морскую свинью

Мексиканские власти готовы клонировать калифорнийскую морскую свинью, если ее популяция исчезнет. Об этом заявил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Мексики Рафаэль Пакчиано, сообщают СМИ.
Калифорнийская морская свинья относится к подотряду зубатых китов. Длина особей этого вида – до 1.5 м, а вес – до 50 кг. Они обитают только на севере Калифорнийского залива, и к настоящему времени их осталось не более 30.
Лов этих животных запрещен, главный ущерб существованию популяции наносят нелегальная рыбная ловля с использованием сетей и ухудшение экологической обстановки в местах обитания.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3707 BYN
|2.356 BYN
|2.368 BYN
|USD
|2.0446 BYN
|2.032 BYN
|2.04 BYN
|RUB
|3.0962 BYN
|3.075 BYN
|3.105 BYN