Власти Мексики готовы клонировать калифорнийскую морскую свинью

Мексиканские власти готовы клонировать калифорнийскую морскую свинью, если ее популяция исчезнет. Об этом заявил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Мексики Рафаэль Пакчиано, сообщают СМИ.

Калифорнийская морская свинья относится к подотряду зубатых китов. Длина особей этого вида – до 1.5 м, а вес – до 50 кг. Они обитают только на севере Калифорнийского залива, и к настоящему времени их осталось не более 30.

Лов этих животных запрещен, главный ущерб существованию популяции наносят нелегальная рыбная ловля с использованием сетей и ухудшение экологической обстановки в местах обитания.