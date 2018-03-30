Власти США разрешили SpaceX развернуть глобальный спутниковый интернет Starlink

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила заявку компании Илона Маска SpaceX на запуск нескольких тысяч небольших спутников для создания сети спутникового интернета Starlink. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сайт FCC.

Отмечается, что SpaceX получила разрешение FCC на запуск 4425 низкоорбитальных космических аппаратов. При этом до 29 марта 2024 года компания должна запустить не менее половины из этих аппаратов, а оставшиеся спутники должны быть выведены на орбиту к 29 марта 2027 года.

Первые упоминания о планах SpaceX реализовать проект по обеспечению доступа в интернет по всему миру через сеть из сотен небольших спутников публиковались СМИ еще в 2014 году. В конце 2016 года Илон Маск обнародовал некоторые детали амбициозного проекта, который был назван Starlink. Как следует из описания, группировка будет включать 4425 спутников, которые будут находиться на орбитах высотой от 1150 до 1325 км, а еще 7518 аппаратов планируется вывести на орбиту высотой от 335 до 346 км. Всего в рамках проекта Starlink компания SpaceX намерена запустить около 12 тыс. небольших спутников.

В феврале 2018 года компания SpaceX уже отправила два тестовых аппарата системы Starlink на околоземную орбиту.-0-