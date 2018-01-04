Внешний аккумулятор на 22 000 мАч позволит заряжать ноутбуки

Компания Mophie выпустила внешнее зарядное устройство под названием Powerstation AC емкостью 22 000 мАч, способное заряжать современные ноутбуки и иные портативные устройства.
В устройстве присутствует 100-ваттный выход переменного тока для обычной розетки, а также несколько USB-A и USB-C портов для быстрой подзарядки.
Производитель заверяет, что при полном заряде внешний аккумулятор продлит жизнь 12-дюймового MacBook на 15 часов.
Устройство официально представят в рамках выставки CES 2018. По некоторым сведениям, его стоимость составит около 200 долларов.
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