Внешний аккумулятор на 22 000 мАч позволит заряжать ноутбуки

Компания Mophie выпустила внешнее зарядное устройство под названием Powerstation AC емкостью 22 000 мАч, способное заряжать современные ноутбуки и иные портативные устройства.

В устройстве присутствует 100-ваттный выход переменного тока для обычной розетки, а также несколько USB-A и USB-C портов для быстрой подзарядки.

Производитель заверяет, что при полном заряде внешний аккумулятор продлит жизнь 12-дюймового MacBook на 15 часов.

Устройство официально представят в рамках выставки CES 2018. По некоторым сведениям, его стоимость составит около 200 долларов.