Во Флориде тестируют беспилотный школьный автобус

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Бэбкок-Рэнч американского штата Флорида компания Transdev запустила беспилотный школьный автобус, сообщает портал о науке "N+1".

Автобус будет передвигаться по ограниченной территории и останавливаться только в заданных местах. Во время тестового периода в салоне будут находиться не только дети, но и инженер компании, который будет следить за безопасностью поездки.

Технически автобус способен разгоняться до 48 км/ч, но в пилотном проекте его скорость ограничена 13 км/ч. В будущем компания планирует расширить зону работы автобуса и создать приложение для смартфонов, чтобы можно было вызвать автобус к любому дому.

Бэбкок-Рэнч - первый в мире полностью экологичный город. Дома в нем построены с использованием новейших зеленых технологий, городские рестораны работают по принципу "с фермы к столу", всю инфраструктуру обеспечивает солнечная энергостанция. Работники городских служб передвигаются по улицам на электромобилях. -0-