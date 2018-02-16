Во "ВКонтакте" произошел крупный сбой

Известная социальная сеть "ВКонтакте" перестала работать. При этом не загружается как мобильная, так и десктопная версии. Жалобы стали поступать от пользователей из разных стран, вновь заработал хэштег #вкживи.

При загрузке страницы сайт выдает ошибку сервера. Первые сообщения стали поступать около четырех часов вечера. Пресс-служба социальной сети подтвердила наличие определенных проблем. Над их решением сейчас работают специалисты. Сроки восстановления соцсети пока не называются.

Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам. — ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.

У некоторых пользователей страницы "ВКонтакте" загружаются, но раздел новостей все еще недоступен.

Через некоторое время пресс-служба социальной сети написала о причинах произошедшего. Оказалось, что произошла авария в энергосистеме одного из дата-центров.

Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам. — ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.

Последний крупный сбой "ВКонтакте" произошел в августе минувшего года.