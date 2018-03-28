Volkswagen Atlas Cross Sport представлен в Нью-Йорке

Концепцию автомобиля Volkswagen Atlas Cross Sport представили на автосалоне в Нью-Йорке.
На предприятии компании Volkswagen в Чаттануге в США в 2019 году начнется серийное производство нового автомобиля Volkswagen Atlas Cross Sport. Этот автомобиль заменит в Соединенных Штатах Touareg.
Новинка имеет пять посадочных мест и более динамичный профиль с сильно наклоненными задними стойками. Длина кроссовера — 4,84 м, ширина - более 2 метров. В основе Atlas Cross Sport лежит удлиненный вариант платформы MQB с поперечным расположением силового агрегата. Силовая установка у выставочной машины — гибридная: она включает 280-сильный бензиновый мотор и два электродвигателя. К тому времени, когда модель выйдет на рынок, Atlas Cross Sport получит базовый двухлитровый турбодвигатель TSI.
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