Volvo готовит электротягач к 2019 году

Компания Volvo Trucks заявила, что к 2019 году начнет на рынок поставки электротягачей. Шведский производитель считает, что это не только положительно скажется на экологии, но и поможет быстрее доставлять грузы.

"Вольво" пока не раскрывает никаких подробностей по поводу двигателя, батареи и иных характеристик. Косвенно, можно предположить, что он будет иметь технические данные не хуже, чем у основного конкурента Tesla Semi.

О выпуске аналогичных машин уже заявили Thor Trucks, Cummins и Daimler.