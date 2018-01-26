Volvo готовит электротягач к 2019 году

Компания Volvo Trucks заявила, что к 2019 году начнет на рынок поставки электротягачей. Шведский производитель считает, что это не только положительно скажется на экологии, но и поможет быстрее доставлять грузы.
"Вольво" пока не раскрывает никаких подробностей по поводу двигателя, батареи и иных характеристик. Косвенно, можно предположить, что он будет иметь технические данные не хуже, чем у основного конкурента Tesla Semi.
О выпуске аналогичных машин уже заявили Thor Trucks, Cummins и Daimler.
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