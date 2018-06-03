Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел на "Союз МС-07"

3 июня, Королев /БЕЛТА - ТАСС/. Участники длительной экспедиции 54/55 на Международную космическую станцию (МКС) в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, астронавта NASA Скотта Тингла и Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи перешли на борт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07". Об этом сообщили журналистам в воскресенье в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Космонавты попрощались с коллегами и перешли на борт пилотируемого корабля "Союз МС-07", закрыв за собой переходные люки на МКС", - сказал представитель ЦУП.

В "Союзе" космонавты переоденутся в летные скафандры и проверят работоспособность систем корабля и герметичность люков.

Команда на отстыковку от МКС будет выдана в 12.16. После этого корабль отделится от станции, следующие несколько часов космонавты будут находиться в автономном полете. Вход в плотные слои атмосферы запланирован на 15.17, в 15.41 спускаемый аппарат должен приземлиться в степях Казахстана недалеко от города Жезказган.

Ранее два транспортно-боевых вертолета Ми-8 Центрального военного округа провели разведку района посадки космонавтов. Военные оценили местность на наличие природных пожаров, скоплений воды, техники и искусственных сооружений. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что авиационные силы, средства поиска и спасения угостят экипаж Международной космической станции, возвращающийся в воскресенье на Землю, свежей черешней.

Кроме того, ожидается, что Шкаплеров доставит на Землю мяч чемпионата мира по футболу 2018 года, который привез в марте этого года на станцию экипаж корабля "Союз МС-08". Планируется, что этот мяч будут использовать в первом матче чемпионата, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

На МКС продолжит работу экипаж в составе Эндрю Фойстела (США, командир экспедиции), Олега Артемьева (Россия) и Ричарда Арнольда (США). Уже 6 июня с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-09" стартует следующая экспедиция на МКС в составе российского космонавта Сергея Прокопьева и астронавтов из США и Германии Серены Ауньон и Александера Герста.-0-