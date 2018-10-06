ВС заинтересован в зарубежном опыте правового регулирования электронного правосудия

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд заинтересован в зарубежном опыте правового регулирования электронного правосудия. Эта тема обсуждалась во время семинара в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ВС.

"Информационные технологии всегда будут развиваться быстрее, чем их законодательное регулирование. Каким образом если не синхронизировать, то хотя бы сделать эти два взаимосвязанные процесса максимально согласованными - вопрос, требующий изучения опыта в том числе международных экспертов", - отметил зампредседателя Верховного суда Беларуси Юрий Кобец.

Сегодня в системе судов общей юрисдикции продолжается внедрение информационных технологий в сферу судопроизводства. Прежде всего эта работа направлена на повышение качества и эффективности, оперативности и доступности правосудия. Вместе с тем технологии не должны подменять и вытеснять его суть и сущность и к тому же должны сопровождаться своевременными соответствующими изменениями на законодательном уровне.

Участники семинара ознакомились с различными формами систем электронного правосудия, которые используются в странах региона ОБСЕ, а также с соответствующими ключевыми понятиями и определениями. Представитель Министерства юстиции и безопасности Нидерландов, председатель экспертного совета по e-CODEX Эрнст Стейгенга и исследователь Института изучения судебных систем, представитель Национального исследовательского совета Италии Марко Великонья, в частности, подробно рассказали о системе e-CODEX, объединяющей европейские судебные системы.

Судья Верховного суда Беларуси Андрей Плотников ознакомил с уже имеющимся опытом внедрения системы e-court (электронное судопроизводство по экономическим делам).

Семинар прошел в рамках совместного проекта Бюро по демократическим институтам и правам человека и Верховного суда Беларуси в сфере верховенства права. Его участниками стали судьи и специалисты экономических судов областей, повышающие квалификацию в Институте переподготовки и повышения квалификации судей, прокуроров и учреждений юстиции БГУ, а также европейские эксперты в области права.-0-