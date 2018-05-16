Все белорусские телекомпании к ноябрю перейдут на HD-формат вещания - Попков

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все белорусские телекомпании к ноябрю нынешнего года перейдут на HD-формат вещания, заявил министр связи и информатизации Сергей Попков сегодня на открытии II Белорусского ИКТ-саммита, передает корреспондент БЕЛТА.

"Летом 2015 года мы полностью перешли на трансляцию цифрового телевидения. До ноября текущего года закончим перевод всех телекомпаний и операторов связи на доставку контента в режиме HD-качества", - сказал Сергей Попков.

По его словам, цифровая трансформация экономики, социальной жизни невозможна без развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). "Активно развивается протокол 4G, не за горами внедрение 5G, на базе которого необходимо развивать цифровую индустриализацию, будем заниматься интернетом вещей", - сказал министр.

Он пожелал участникам II Белорусского ИКТ-саммита плодотворной работы. Мероприятие включает пленарное и секционные заседания, посвященные различным технологическим трендам. Среди них технологии широкополосного доступа, интернет вещей, облачные технологии, машинное обучение, искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, блокчейн, 3D-технологии моделирования и визуализации, информационная безопасность. В саммите принимают участие руководители ведущих ИКТ компаний и главы представительств мировых брендов из Беларуси, России, Китая и других стран. Участники мероприятия имеют возможность представить инновационные решения и передовые технологии, установить перспективные и долгосрочные деловые контакты.

Саммит проходит в рамках XXV Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", работа которого продлится по 18 мая.-0-