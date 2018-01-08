Все в одном: запущен сервис Google Pay

Корпорация Google объявила о запуске платежного сервиса Google Pay, который объединил существовавшие ранее Android Pay и Google Wallet. Теперь вся платежная информация будет хранится в Google-аккаунте.
Пользоваться системой можно будет во всех приложениях интернет-гиганта. Например, таких как браузер Chrome (для совершения онлайн-покупок), видеохостинг YouTube (для оформления платной подписки), в магазинах - для оплаты при помощи NFC. Также значительно проще будет рассчитываться в онлайн-приложениях и играх Google Play.
Пока Google назвал Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse и Instacart в качестве сервисов, поддерживающих перевод средств при помощи Google Pay. В скором будущем этот список расширят.
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