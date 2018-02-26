Всемирный мобильный конгресс стартует сегодня в Барселоне

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress) официально стартует сегодня в Барселоне. Об этом сообщают информагентства.

Международный форум в области технологий продлится по 1 марта и соберет в каталонской столице ведущих представителей сектора мобильной телефонии.

Во время конгресса пройдут презентации новых моделей телефонов, социальных сетей, проектов блокчейн, мобильных приложений и многого другого. Среди интересных новинок, которые представят в Барселоне, первый в мире электросамокат. Он разгоняется до 25 км/ч и может проехать до 25 км на одном заряде.

В программе мероприятия также конференции по таким темам, как искусственный разум, внедрение сотовых сетей пятого поколения, киберпреступления.

Несмотря на то, что официальная дата начала Mobile World Congress - это 26 февраля, уже вечером 25 февраля Samsung представил свои новые смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+. Диагональ дисплея S9 и S9+ составляет 5,8 и 6,2 дюйма, максимальное разрешение - Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей). У смартфонов одинаковый объем встроенной памяти - 64 Гб, а также слот для microSD. Обе версии имеют камеры на 12 мегапикселей.-0-