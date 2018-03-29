Всемирным автомобилем года стал Volvo XC60

На автосалоне в Нью-Йорке подвели итоги конкурса "Всемирный автомобиль года". Впервые за всю историю конкурсов компания "Volvo" стала победителем в главной номинации. Лучшим был признан кроссовер Volvo XC60.
Чуть раньше эта модель получила престижную награду "Автомобиль года в Европе". По версии автомобильных журналистов, президент Volvo Cars Хокан Самуэльсон стал персоной года.
Нью-Йоркский международный автосалон - ежегодный автосалон, который проходит в крупнейшем городе США в конце марта или начале апреля. Уже более ста лет это мероприятие сохраняет традицию привлечения новаторских идей мирового автопрома.
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