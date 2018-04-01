Вулканологи создали трехмерную карту вулкана

Ученым из Великобритании и Норвегии под руководством Джона Хауэлла из Абердинского университета удалось впервые создать трехмерную тепловую карту вулкана.

Произвести наблюдения за извержением вулкана Стромболи в Тирренском море недалеко от Сицилии ученым удалось с помощью специальных дронов с чувствительными сенсорами, которые передвигались по заранее заданному маршруту с помощью системы GPS. Проанализировать снимки ученым помогла специально разработанная ими методика анализа аэрофотографий и тепловых карт.

Как утверждают вулканологи, самая главная задача при проведении измерений извержения – правильно направлять дрон, избегая его контакта с опасными потоками пепла и газа высокой температуры. Они способны вывести из строя датчики или даже разрушить беспилотник.

Ученые считают, что их система позволяет проводить мониторинг активности вулканов с большей точностью и меньшими затратами, чем известные ранее методы. Через дроны можно выявить тепловые изменения в вулканах, которые незаметны визуально. Это позволяет эффективно прогнозировать извержения вулканов, особенно тех, которые расположены на территории развивающихся стран.

Еще более сложная задача – картирование поверхности подводных вулканов и изучение их активности. Ведь добраться до вулкана вовремя удается не всегда. Благодаря новому методу ученым удалось получить трехмерное изображение подводного вулкана сразу после извержения, когда выброс пепла и газа еще продолжался.