Выставка "ТИБО" открывается в Минске

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "ТИБО-2018" открывается сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.

Выставка является частью XXV Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018".

В мероприятии примут участие более 100 компаний, представляющих продукцию из 15 стран (Беларусь, Азербайджан, Армения, Великобритания, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Литва, Польша, Россия, США, Турция, Украина, Япония).

Центральной экспозицией на выставке "ТИБО-2018" будет стенд "IT-страна Беларусь". Здесь покажут инновационные разработки в сфере информационных технологий госорганов и белорусских IT-компаний, резидентов Парка высоких технологий, а также возможности применения этих разработок в здравоохранении, образовании, сфере общественной безопасности, транспортной сфере, сельском хозяйстве. Кроме того, будут представлены национальные экспозиции Казахстана (страны-партнера форума в этом году) и Азербайджана, а также коллективные стенды ГКНТ, Мингорисполкома, Госкомвоенпрома.

В этом году на "ТИБО" будут демонстрировать достижения в робототехнике, новые мобильные сервисы и приложения, информационные технологии для городского сектора и ЖКХ, геоинформационные и навигационные технологии. Организаторы сделают акцент на поддержке стартапов и популяризации IT среди молодежи.

Главной темой деловой программы станет цифровая трансформация и перспективы цифровой экономики в Беларуси. Будет обсуждаться трансформация системы образования, развитие электронного правительства и инфраструктуры поддержки инноваций.

Впервые на "ТИБО" 15 мая пройдет Евразийский цифровой форум, где обсудят драйверы и барьеры при создании единого цифрового рынка ЕАЭС. В этот же день запланирован II Белорусский ИКТ-саммит, главными темами которого станут облачные технологии, интернет вещей, искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, блокчейн, 3D-технологии моделирования.

Во время форума традиционно подводятся итоги конкурса на лучший белорусский интернет-ресурс - "Интернет-премия "ТИБО". Церемония награждения победителей состоится 17 мая.

Работа форума продлится по 18 мая.-0-