WhatsApp представил новые каналы, аналогичные Telegram

Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp внедрил функцию "Broadcast Only" для групповых чатов в последней версии своего приложения. Согласно заявлению представительства WhatsApp, с помощью Broadcast Only можно создавать групповые чаты, но сообщения в ней могут отправляться только администратором.

Сама функция стала доступна для пользователей по всему миру с 29 июня. Для того, чтобы ее включить, необходимо войти в настройки чата, выбрав "Только администраторы" в графе "Отправление сообщений".

"Пользователи уже используют группы для получения важной информации — например, педагоги отправляют родителям учеников новости об учебном процессе, некоммерческие организации и региональные центры рассказывают о своей работе. С новой функциональностью делать это будет проще", — сообщили в WhatsApp.