WhatsApp заставляет пользоваться видеосвязью и покупать новые гаджеты

Мессенджер WhatsApp призывает пользоваться видеозвонками и обновлять гаджеты. Это позволит оценить все возможности приложения и "усовершенствованную до предела видеосвязь".

В настоящее время сервис позволяет отправлять текстовые сообщения, совершать аудио и видеозвонки. Однако последней функцией абоненты пользуются редко.

Вначале мессенджер отправит запрос на пользование новой функцией, при этом возможность общаться иными средствами никуда не исчезнет.