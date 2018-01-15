WhatsApp заставляет пользоваться видеосвязью и покупать новые гаджеты

Мессенджер WhatsApp призывает пользоваться видеозвонками и обновлять гаджеты. Это позволит оценить все возможности приложения и "усовершенствованную до предела видеосвязь".
В настоящее время сервис позволяет отправлять текстовые сообщения, совершать аудио и видеозвонки. Однако последней функцией абоненты пользуются редко.
Вначале мессенджер отправит запрос на пользование новой функцией, при этом возможность общаться иными средствами никуда не исчезнет.
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