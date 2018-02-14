Wi-Fi появится в минском метро в 2018 году

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Публичное Wi-Fi-пространство появится на пересадочных станциях в минском метро в этом году, сообщили БЕЛТА в ООО "Деловая сеть".

Возможность пользоваться интернетом в подземке на станциях "Октябрьская" и "Купаловская", включая тоннель-переход между ними, появится благодаря реализации совместного проекта Минского метрополитена и ООО "Деловая сеть". Этап согласований с городской мэрией пройден, проведены оценочные работы и технические замеры.

От успеха пилотного проекта, востребованности публичного Wi-Fi-пространства зависит, будет ли распространен этот опыт и на другие станции минского метро. По мнению руководства ООО "Деловая сеть", Минск не должен отставать в данном сегменте услуг от других городов, где такой опыт - уже привычная для всех реальность.

ООО "Деловая сеть", основанное в 1998 году, специализируется на услугах в сегменте B2B по высокоскоростной передаче данных и предоставлении своей инфраструктуры для запуска инновационных сервисов.-0-