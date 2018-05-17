YouTube теперь может распознавать музыку в видео

В известном видеохостинге YouTube появилась новая функция, которая позволяет распознавать музыку в видеороликах. Нововведение так и называется: "Музыка из этого видео".
Чтобы получить информацию о названии трека и его авторе, пользователю нужно лишь нажать на кнопку "Еще", также там будет размещаться ссылка на официальный YouTube-канал исполнителя, если такой существует. Реализация данной функции стала возможной благодаря тесному сотрудничеству видеохостинга со многими музыкальными лейблами, а также благодаря технологии Content ID.
Также недавно стало известно о том, что видеохостинг запустил платную подписку YouTube Premium, которая позволяет смотреть видео офлайн и без рекламы, а также слушать музыку. Правда, платная подписка пока действует только на территории России.
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